Враг ударил по Днепропетровщине: применял артиллерию и дроны-камикадзе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под ударом оккупантов вечером были Марганец и Никополь. Но после ночной тишины на утро – снова райцентр. Враг применял тяжелую артиллерию. А еще устроил дронами-камикадзе. Произошел пожар, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки.
Изуродованная линия электропередач и газопровод.
Вчера мы писали о том, что в ближайшее время в Украине планируется обновить перечень объектов, не подлежащих обесточению.
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