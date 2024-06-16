Враг ударил по Днепропетровщине: применял артиллерию и дроны-камикадзе

Оккупанты вчера атаковали Марганец и Никополь, после ночной тишины на утро – снова райцентр.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под ударом оккупантов вечером были Марганец и Никополь. Но после ночной тишины на утро – снова райцентр. Враг применял тяжелую артиллерию. А еще устроил дронами-камикадзе. Произошел пожар, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

Изуродованная линия электропередач и газопровод.

Вчера мы писали о том, что в ближайшее время в Украине планируется обновить перечень объектов, не подлежащих обесточению.

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