Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он ослабеет. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 16 июня:
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