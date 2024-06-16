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Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

По прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он ослабеет. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 16 июня: 

  • Если сегодня утром туман, то будет солнечный день.
  • Уродит лен, когда много росы было утром.
  • Дождливый день — будет много грибов.
  • Дет юго-восточный ветер, надолго задержится плохая погода.
  • Если северо-восточный — к затяжным дождям
  • Приключение ухудшится, когда слышен крик совы.

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Новости Днепра про Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождьРусский

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    Хорошего дня, друзья!

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