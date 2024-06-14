В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку

Враг атаковал Мировскую громаду. Оккупанты ударили дроном-камикадзе, в результате чего пострадала 17-летняя девушка.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Также из-за обстрелов поврежден дом.
“Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую громаду Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Поврежден частный дом”, — сообщил глава ДнепроОВА.
Напомним, вчера вечером, 13 июня, враг также бил по Никополю дронами-камикадзе. Несколько раз попал сегодня утром. Люди не пострадали. Обстреляла армия РФ и Марганецкую громаду.
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