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На Днепропетровщине спасатели ликвидировали возгорание гриль-бара

Сегодня 19:58
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К спасателям сегодня поступило сообщение о возгорании в гриль-баре.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели ликвидировали возгорание гриль-бара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар вспыхнул в селе Николаевка на улице Первомайской.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит крыша и конструкции помещения кафе и имущество внутри на общей площади 40 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь потушили в 18.26. К счастью, погибших и травмированных нет.

На месте работали 8 спасателей.

Сегодня мы писали о том, что почти в полтора десятка раз в течение дня российская армия атаковала Никопольщину.

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