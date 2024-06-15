На Днепропетровщине спасатели ликвидировали возгорание гриль-бара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар вспыхнул в селе Николаевка на улице Первомайской.
По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит крыша и конструкции помещения кафе и имущество внутри на общей площади 40 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь потушили в 18.26. К счастью, погибших и травмированных нет.
На месте работали 8 спасателей.
Сегодня мы писали о том, что почти в полтора десятка раз в течение дня российская армия атаковала Никопольщину.
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