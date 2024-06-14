Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась

Сегодня 18:07
просмотров

В Днепропетровской области судили мужчину, который взял кредит на умершую родственницу.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась

В Каменском судили мужчину, который пользовался карточкой своей умершей матери.

На телефоне родственницы было установлено приложение Приват 24. Мужчина еще не закрыл счета умершей матери, поэтому решился воспользоваться деньгами из кредитного лимита. Житель Каменского надеялся, что деньги «спишут».

Мужчина воспользовался виртуальной кредитной картой «Универсальная», перечислив 19 975 гривен 67 копеек на свой счет. Тем самым он несанкционированно присвоил средства финансового учреждения.

7 июня 2024 Днепровский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 185 УК Украины и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, заменив его годом условно.

Известно, что у мужчины высшее образование, на момент совершения преступления не работал, имея на иждивении малолетнего ребенка.

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончаласьУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончаласьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы
    Новости Днепра
    Сегодня 13:32
    Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

    Над Никополем кружат большие стаи напуганных птиц.

    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов
    Новости Днепра
    Сегодня 09:20
    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

    В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и…

    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Новости Днепра
    Вчера 20:33
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой
    Новости Днепра
    Вчера 17:54
    На Днепропетровщине мужчина угрожал своей семье гранатой

    Мужчина угрожал семье гранатой.

    Последние новости

    В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день
    В Днепре и области 15 июня графики отключения света будут действовать весь день

    В Днепре и области 15 июня графики будут действовать весь день.

    Сегодня 19:04
    1
    просмотров
    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины
    В Чехии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровщины

    Полиция задержала вероятного убийцу 9-летней Валерии из Днепропетровщины, которую нашли мертвой в Германии.

    Сегодня 18:41
    1
    просмотров
    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали
    В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали

    Мужчину, напавшего на посетителя супермаркета с ножом, задержали.

    Сегодня 17:28
    2
    просмотров
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото

    Более 100 лет назад в Днепре не было речного порта, а были лишь пароходные пристани. Находились они на месте современной набережной, но вместо набережной в нашем городе был просто то пологий, то скалистый спуски в воду. Так вот пристани размещались…

    Сегодня 17:25
    1
    просмотров
    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных
    Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных

    В Днепре жителей приглашают на интересные мероприятия на выходных.

    Сегодня 16:51
    5
    просмотров
    В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу
    В Днепре несколько лет подряд массово травят кошек: жители района бьют тревогу

    Жители Днепра жалуются на местную жительницу, которая травит животных.

    Сегодня 16:44
    0
    просмотров
    Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом
    Днепропетровщина среди областей, где будет тяжелее всего со светом

    На Днепропетровщине и еще в 4 регионах Украины будут чаще отключать свет.

    Сегодня 16:11
    3
    просмотров
    В Днепре в больницу подбросили 6-месячную девочку
    В Днепре в больницу подбросили 6-месячную девочку

    В Днепре неизвестные подбросили в роддом одного из медучреждений ребенка.

    Сегодня 15:38
    1
    просмотров
    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест
    В каких заведениях Днепра можно посмотреть матчи Евро -2024: ТОП-10 мест

    В эту пятницу стартует футбольный чемпионат Европы-2024. В нем будет принимать участие и сборная Украины. Наша команда будет играть 17, 21 и 26 июня.

    Сегодня 15:28
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку
    В Днепропетровской области вражеский дрон-камикадзе ранил 17-летнюю девушку

    Сегодня, 14 июня, в результате атаки на Никопольский район пострадала девушка.

    Сегодня 15:12
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх