Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась

В Днепропетровской области судили мужчину, который взял кредит на умершую родственницу.

В Каменском судили мужчину, который пользовался карточкой своей умершей матери.

На телефоне родственницы было установлено приложение Приват 24. Мужчина еще не закрыл счета умершей матери, поэтому решился воспользоваться деньгами из кредитного лимита. Житель Каменского надеялся, что деньги «спишут».

Мужчина воспользовался виртуальной кредитной картой «Универсальная», перечислив 19 975 гривен 67 копеек на свой счет. Тем самым он несанкционированно присвоил средства финансового учреждения.

7 июня 2024 Днепровский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 185 УК Украины и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, заменив его годом условно.

Известно, что у мужчины высшее образование, на момент совершения преступления не работал, имея на иждивении малолетнего ребенка.