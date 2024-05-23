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Згоріли заживо: на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідком

Сьогодні 07:58
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Сьогодні вранці, 23 травня, близько 04:53 у Службу порятунку надійшло повідомлення про займання автомобіля на трасі Знам’янка–Луганськ–Ізварине за межами міста П’ятихатки Кам’янського району.

Новости Днепра про Згоріли заживо: на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідком

Про це йдеться у повідомлені від ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Після приїзду рятувальників на місці події виявили жахливі наслідки ДТП за участі легкового автомобіля «Таврія» та вантажного «Mercedes 608». Обидві машини горіли. 

О 06:00 займання було ліквідовано, а в легковому автомобілі виявили двох загиблих осіб. 

Раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Калнишевського автівка влетіла в супермаркет АТБ.

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Новости Днепра про Згоріли заживо: на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідкомУкраїнська Новости Днепра про Згоріли заживо: на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідкомРусский

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