В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в отделении банка

В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.

За прошедшие сутки, 23 мая, неизвестные «заминировали» банк на Слобожанском проспекте, сообщили в горсовете Днепра.

Отмечается, что на служебный телефон отделения «ОТР» банка поступило сообщение о заминировании помещения финучреждения по просп. Слобожанском, 109-А.

На место выехали взрывотехники, обследовавшие здание. Никаких взрывных предметов не нашли.

Напомним, ранее в Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах и ​​редакциях СМИ.

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