У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку

Минулої доби, 23 травня, невідомі “замінували” банк на Слобожанському проспекті, повідомили у міськраді Дніпра.
Зазначається, що на службовий телефон відділення “ОТР” банку надійшло повідомлення про замінування приміщення фінустанови на просп. Слобожанському, 109-А.
На місце виїхали вибухотехніки, які обстежили будівлю. Жодних вибухових предметів не знайдено.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах та редакціях ЗМІ.
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