Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку

Сьогодні 10:25
просмотров

У Дніпрі знову активізувалися псевдомінувальники.

Новости Днепра про У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку

Минулої доби, 23 травня, невідомі “замінували” банк на Слобожанському проспекті, повідомили у міськраді Дніпра. 

Зазначається, що на службовий телефон відділення “ОТР” банку надійшло повідомлення про замінування приміщення фінустанови на просп. Слобожанському, 109-А. 

На місце виїхали вибухотехніки, які обстежили будівлю. Жодних вибухових предметів не знайдено.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах та редакціях ЗМІ. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підлітка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:45
    На Дніпропетровщині розшукують 16-річного підлітка

    Поліція Павлограда розшукує 16-річного Барашкова Артема.

    Робота кипить: у парках Дніпра готуються до літа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:30
    Робота кипить: у парках Дніпра готуються до літа

    Парки Дніпра готують до літнього сезону, прибирають, обрізають кущі та…

    Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Кожен тираж купує по 5 білетів: пенсіонер з Кривого Рогу виграв 190 тис грн у лотерею

    Пенсіонер з Кривого Рогу виграв майже 200 тисяч в лотерею.

    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом
    Новини Дніпра
    Вчора 21:24
    Батьки залишили на старших дітей: у Дніпрі 1,5 річний малюк наодинці відправився у мандрівку містом

    У Дніпрі патрульні повернули додому маленького мандрівника.

    Наверх