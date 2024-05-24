У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у відділенні банку

У Дніпрі знову активізувалися псевдомінувальники.

Минулої доби, 23 травня, невідомі “замінували” банк на Слобожанському проспекті, повідомили у міськраді Дніпра.

Зазначається, що на службовий телефон відділення “ОТР” банку надійшло повідомлення про замінування приміщення фінустанови на просп. Слобожанському, 109-А.

На місце виїхали вибухотехніки, які обстежили будівлю. Жодних вибухових предметів не знайдено.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах та редакціях ЗМІ.

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