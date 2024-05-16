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У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах

Сьогодні 11:03
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У Дніпрі знову перевіряли адмінбудівлі після повідомлень про їхнє мінування.

Новости Днепра про У Дніпрі перевіряли інформацію про вибухівку у військкоматах

Минулої доби, 15 травня, надійшло повідомлення про замінування у Дніпрі судів, військкоматів, лікарень, будівлі редакції ЗМІ. Про це йдеться у дописі на сайті Дніпровської міськради.

Загалом правоохоронці-вибухотехніки обстежили 57 об’єктів.

Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Нагадаємо, позавчора також нібито мінували низку будівель – лікарні, автовокзали та редакції ЗМІ

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