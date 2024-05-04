Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной ракету КАР Х-59/69

Сегодня Защитники неба сбили в небе над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Об этом сообщает воздушное командование «Схід».
В 16.16 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59/69, — говорится в сообщении командования.
Ситуацию также прокомментировал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Благодарю защитников неба за чистое от кацапского железа пространство. Наши защитники приземлили ракету. Ее сбили в небе над Днепровским районом, — говорится в сообщении главы ОВА.
Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над областью сбили 5” шахедов.
Читайте также:
Автор:
Легионеры СК Днепр-1 уехали из команды из-за обстрелов.
Сегодня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошла авария
Сегодня Защитники неба сбили в небе над Днепропетровщиной управляемую авиационную…
Полицейские Днепра задержали 31-летнего злоумышленника.
Легионеры СК Днепр-1 уехали из команды из-за обстрелов.
Сегодня в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого произошла авария
В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов. В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook. Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска…
Полицейские Днепра задержали 31-летнего злоумышленника.
В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.
Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.
У подозреваемого нашли 60 слип-пакетов с наркотиками.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на следующей неделе отключат свет.
Песик сел на электричку и поехал в Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!