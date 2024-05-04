Силы ПВО сбили над Днепропетровщиной ракету КАР Х-59/69

Спасибо Защитникам неба!

Сегодня Защитники неба сбили в небе над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Об этом сообщает воздушное командование «Схід».

В 16.16 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожена управляемая авиационная ракета КАР Х-59/69, — говорится в сообщении командования.

Ситуацию также прокомментировал глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Благодарю защитников неба за чистое от кацапского железа пространство. Наши защитники приземлили ракету. Ее сбили в небе над Днепровским районом, — говорится в сообщении главы ОВА.

Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над областью сбили 5” шахедов.

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