Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині, — Міненерго

У Міністерстві енергетики розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

Внаслідок ворожої атаки без світла у Дніпропетровській області залишаються 5,2 тисячі абонентів.

У м. Нікополь через обстріл пошкоджено газопровід до приватного будинку. Витік газу усунуто, — йдеться у дописі Міненерго у Facebook.

Рятувальники ДСНС розповіли, що сьогодні російські війська вчергове атакували Нікополь.

Постраждала жінка, 1966 року народження її було ушпиталено до лікарні.

Ми повідомляли про те, що цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 шахедів.

Правоохоронці збирають речові докази російського злочину.

Читайте також:

Українська

Автор: