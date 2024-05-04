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Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині, — Міненерго

Сьогодні 13:08
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У Міністерстві енергетики розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

Новости Днепра про Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині, — Міненерго

Внаслідок ворожої атаки без світла у Дніпропетровській області залишаються 5,2 тисячі абонентів.

У м. Нікополь через обстріл пошкоджено газопровід до приватного будинку. Витік газу усунуто, — йдеться у дописі Міненерго у Facebook.

Рятувальники ДСНС розповіли, що сьогодні російські війська вчергове атакували Нікополь. 

Постраждала жінка, 1966 року народження її було ушпиталено до лікарні.

Ми повідомляли про те, що цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 шахедів.

Правоохоронці збирають речові докази російського злочину.

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