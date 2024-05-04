Ворог атакував підстанцію на Дніпропетровщині, — Міненерго

Внаслідок ворожої атаки без світла у Дніпропетровській області залишаються 5,2 тисячі абонентів.
У м. Нікополь через обстріл пошкоджено газопровід до приватного будинку. Витік газу усунуто, — йдеться у дописі Міненерго у Facebook.
Рятувальники ДСНС розповіли, що сьогодні російські війська вчергове атакували Нікополь.
Постраждала жінка, 1966 року народження її було ушпиталено до лікарні.
Ми повідомляли про те, що цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 шахедів.
Правоохоронці збирають речові докази російського злочину.
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