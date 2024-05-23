Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Кривого Рога поджег своего товарища во время ссоры

Сегодня 17:55
просмотров

В Кривом Роге мужчина поджег своего товарища.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога поджег своего товарища во время ссоры

Жуткий инцидент произошел в Кривом Роге ночью 22 мая. В одном из частных домов 43-летний мужчина поджег своего гостя во время ссоры.

Как сообщили в Нацполиции, правоохранителям поступило сообщение о пожаре в частном доме. Отмечалось, что внутри охваченного огнем дома находится человек.

Вскоре после приезда на место происшествия правоохранители выяснили, что во время словесного конфликта хозяин дома взял в руки канистру с легковоспламеняющимся веществом, облил гостя и поджег его. 49-летний пострадавший со значительными ожогами был госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Мужчину, поджегшего человека, задержали. Ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки.

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Кривого Рога поджег своего товарища во время ссорыУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога поджег своего товарища во время ссорыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения
    Новости Днепра
    Сегодня 12:34
    ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения

    Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в…

    На Днепропетровщине четвертый день разыскивают 69-летнюю женщину из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 11:32
    На Днепропетровщине четвертый день разыскивают 69-летнюю женщину из Кривого Рога

    Полиция Кривого Рога разыскивает 69-летнюю Нину Стовбу.

    В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика
    Новости Днепра
    Вчера 16:11
    В Кривом Роге чуть не сгорела квартира из-за электросчетчика

    В Кривом Роге на Днепропетровщине из-за электросчетчика чуть не сгорела…

    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве
    Новости Днепра
    Вчера 15:32
    Задушил знакомого и сбежал во Львов: жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве

    Жителя Кривого Рога подозревают в умышленном убийстве.

    Последние новости

    В Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света
    В Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света

    В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет по графику.

    Сегодня 19:17
    1
    просмотров
    Звуки взрывов в Днепре 23 мая: в ОВА рассказали, что это было
    Звуки взрывов в Днепре 23 мая: в ОВА рассказали, что это было

    Днем 23 мая в некоторых районах Днепра снова слышали звук взрыва.

    Сегодня 18:39
    6
    просмотров
    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году
    Когда нужно платить судебный сбор и кто может его не платить в 2024 году

    Судебный сбор в Украине часто является неотъемлемой частью при подаче различных заявлений, исков и жалоб в суд. Согласно Законодательству, в некоторых случаях судебный сбор не взымается.

    Сегодня 17:35
    2
    просмотров
    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд
    Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд

    Firefly Aerospace, которой с 2017-го по 2022 год владел украинский бизнесмен Макс Поляков, могут продать.

    Сегодня 17:02
    6
    просмотров
    Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных
    Куда пойти в Днепре в пятницу и на выходных

    Жители Днепра могут интересно провести вечер пятницы и выходные.

    Сегодня 17:02
    3
    просмотров
    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров
    Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров

    В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

    Сегодня 16:17
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой
    В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

    В Павлоградском районе мужчине отрезало пальцы циркулярной пилкой.

    Сегодня 16:02
    1
    просмотров
    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине
    Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине

    В Украине представили проект современных школ, которые должны появиться после войны.

    Сегодня 15:32
    5
    просмотров
    3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК
    3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

    В Никополе на Днепропетровщине на взятке задержали главу ВЛК.

    Сегодня 15:04
    0
    просмотров
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие
    В Днепре грузовик перевернулся на бок: есть пострадавшие

    Сегодня, 23 мая, в 12.44 Служба спасения получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Журналистов в Индустриальном районе Днепра.

    Сегодня 14:45
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх