Житель Кривого Рога поджег своего товарища во время ссоры

Жуткий инцидент произошел в Кривом Роге ночью 22 мая. В одном из частных домов 43-летний мужчина поджег своего гостя во время ссоры.
Как сообщили в Нацполиции, правоохранителям поступило сообщение о пожаре в частном доме. Отмечалось, что внутри охваченного огнем дома находится человек.
Вскоре после приезда на место происшествия правоохранители выяснили, что во время словесного конфликта хозяин дома взял в руки канистру с легковоспламеняющимся веществом, облил гостя и поджег его. 49-летний пострадавший со значительными ожогами был госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.
Мужчину, поджегшего человека, задержали. Ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки.
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