Враг почти 15 раз в день атаковал Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и использовали дроны-камикадзе.
Преимущественно враг целил дронами-камикадзе. Впрочем, был и артобстрел. Больше всего ударов пережил Никополь. Страдали также Мировская и Покровская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.
Повреждены коммунальное предприятие, гостиница, частное здание и не эксплуатируемое здание.
Специалисты уточняют другие последствия террора. Погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре девушка-подросток забрызгала сверстника перечным баллончиком.
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