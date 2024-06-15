Враг почти 15 раз в день атаковал Никопольщину

Почти полтора десятка раз за день российская армия атаковала Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и использовали дроны-камикадзе.

Преимущественно враг целил дронами-камикадзе. Впрочем, был и артобстрел. Больше всего ударов пережил Никополь. Страдали также Мировская и Покровская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

Повреждены коммунальное предприятие, гостиница, частное здание и не эксплуатируемое здание.

Специалисты уточняют другие последствия террора. Погибших и травмированных нет.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре девушка-подросток забрызгала сверстника перечным баллончиком.

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