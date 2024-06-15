В Днепре на Новом мосту спасли котенка

В Днепре неравнодушный горожанин спас котенка на Новом мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По предварительной информации, четвероногий просто бегал по проезжей полосе среди бела дня.

К счастью, его вовремя заметил один из водителей и взял пушистого с собой.

Автор предполагает, что котенка кто-то мог просто выбросить на дороге.

Возможно, владельцы котенка еще найдутся и заберут рыжего котика домой. В противном случае придется искать ему новых хозяев.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре девушка-подросток забрызгала перечным баллончиком сверстницу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: