В Днепре на Новом мосту спасли котенка

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
По предварительной информации, четвероногий просто бегал по проезжей полосе среди бела дня.
К счастью, его вовремя заметил один из водителей и взял пушистого с собой.
Автор предполагает, что котенка кто-то мог просто выбросить на дороге.
Возможно, владельцы котенка еще найдутся и заберут рыжего котика домой. В противном случае придется искать ему новых хозяев.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре девушка-подросток забрызгала перечным баллончиком сверстницу.
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