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В Днепре на Новом мосту спасли котенка

Сегодня 13:50
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В Днепре неравнодушный горожанин спас котенка на Новом мосту.

Новости Днепра про В Днепре на Новом мосту спасли котенка

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

По предварительной информации, четвероногий просто бегал по проезжей полосе среди бела дня.

К счастью, его вовремя заметил один из водителей и взял пушистого с собой.

Автор предполагает, что котенка кто-то мог просто выбросить на дороге.

Возможно, владельцы котенка еще найдутся и заберут рыжего котика домой. В противном случае придется искать ему новых хозяев.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре девушка-подросток забрызгала перечным баллончиком сверстницу.

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