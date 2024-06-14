В Кривом Роге простились с погибшим от ракетного удара велобайкером

Прощание с 27-летним Артуром Покутним прошло возле дома, где он жил. Провести в последний путь велобайкера пришли родные, коллеги и друзья.
Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».
Артур Покутний любил спорт. Он планировал съехать из квартиры и уйти на фронт. У него остались родители, брат и невеста.
Напомним, мама и родные Артура Покутного до последнего надеялись, что он жив. Мама – Алина Николаевна, у себя на Facebook обнародовала последнюю переписку с сыном. Женщина до последнего надеялась, что его найдут живым. Но ночью ей позвонили по телефону правоохранители и сообщили трагическое известие.
Друзья организовали сбор семьи Артура. Найти реквизиты можно здесь.
Наши искренние соболезнования родным!
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Гончар Вірсавія
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