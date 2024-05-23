На Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілки - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілки
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Сегодня 13:29

Зловмисник вдерся до чужої хати і вимагав пляшку горілки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілки

У селищі Васильківка Синельниківського району сталося вбивство через горілку.
 
За словами сусідки, чоловік прийшов у чужий дім і почав вимагати від господаря дати йому горілки. Коли почув відмову – побив його настільки сильно, що господар будинку помер.
 
Менш ніж за годину нападника на 66-річного чоловіка поліція затримала і взяла під варту. Йому повідомлено про підозру у вбивстві.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілкиУкраїнська

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