На Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілки
Зловмисник вдерся до чужої хати і вимагав пляшку горілки
У селищі Васильківка Синельниківського району сталося вбивство через горілку.
За словами сусідки, чоловік прийшов у чужий дім і почав вимагати від господаря дати йому горілки. Коли почув відмову – побив його настільки сильно, що господар будинку помер.
Менш ніж за годину нападника на 66-річного чоловіка поліція затримала і взяла під варту. Йому повідомлено про підозру у вбивстві.
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