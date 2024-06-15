Всех бытовых потребителей отсоединят от линий питания критической инфраструктуры

Об этом сообщает глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.
От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, – заявил глава Госэнергонадзора.
Ведомство проведет инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры.
Главная задача состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты.
По словам чиновника, украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманевровой генерации. Полностью восстановить мощности к зиме будет довольно сложно.
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