Будьте обережні: у Дніпрі через відключення світла не працюють більшість світлофорів

Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі діють планові відключення світла. Через це по місту не працюють 60 світлофорів, більшість з яких у центрі міста.
Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.
«Відповідно до правил дорожнього руху, під час вимкнення світлофора перехрестя стає нерегульованим та розпочинають діяти дорожні знаки пріоритетності проїзду. Але головний пріоритет на нерегульованому перехресті надається пішоходам”, – зазначили у департаменті.
Там також звернулися до водіїів, аби ті були обережними та уважними на дорогах.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі вантажівка перекинулася на бік, є постраждалі.
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