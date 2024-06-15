В Днепре на улице Квитки Цисык создали новый мурал

В Днепре на улице Квитки Цисык появился новый мурал.

Об этом сообщает Сергей Пустовой в своем сообщении в соцсетях.

Второй мурал на Цветки Цисык готов! Вот и расцвели на очередном фасаде Райончика прекрасные цветы. Еще немного позитива в наше очень напряженное время не помешает. Помогает держаться, согласны? Все как обещал ровно год назад — не верится, что уже год прошел, — сказано в сообщении в группе «Райончик».

Над стенописью работал харьковский художник Александр Бритцев.

Маки и ромашки на стенописи символизируют глубокую украинскую культуру.

Стенопись появилась на этой улице не случайно, а в память об американской певице украинского происхождения Цветке Цисык.

Прошлым летом Александр создал мурал на соседнем доме. В 2016 году художник создал стенописи с названием «Господин Днепра» и «Госпожа Днепра».

Мы уже писали об этом мурале в мае, а сегодня каждый горожанин может посмотреть на него лично.

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