В Днепре на улице Квитки Цисык создали новый мурал

Об этом сообщает Сергей Пустовой в своем сообщении в соцсетях.
Второй мурал на Цветки Цисык готов! Вот и расцвели на очередном фасаде Райончика прекрасные цветы. Еще немного позитива в наше очень напряженное время не помешает. Помогает держаться, согласны? Все как обещал ровно год назад — не верится, что уже год прошел, — сказано в сообщении в группе «Райончик».
Над стенописью работал харьковский художник Александр Бритцев.
Маки и ромашки на стенописи символизируют глубокую украинскую культуру.
Стенопись появилась на этой улице не случайно, а в память об американской певице украинского происхождения Цветке Цисык.
Прошлым летом Александр создал мурал на соседнем доме. В 2016 году художник создал стенописи с названием «Господин Днепра» и «Госпожа Днепра».
Мы уже писали об этом мурале в мае, а сегодня каждый горожанин может посмотреть на него лично.
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