Житель Кривого Рогу підпалив свого товариша під час сварки

У Кривому Розі чоловік підпалив свого товариша.

Моторошний інцидент стався у Кривому Розі вночі 22 травня. В одному із приватних будинків 43-річний чоловік підпалив свого гостя під час сварки.

Як повідомили у Нацполіції, до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку. Зазначалося, що всередині охопленого вогнем будинку перебуває людина.

Невдовзі після приїду на місце події правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту господар будинку взяв до рук каністру з легкозаймистою речовиною, облив гостя та підпалив його. 49-річного постраждалого зі значними опіками госпіталізували до лікарні. Про його стан наразі нічого не відомо.

Чоловіка, який підпалив людину, затримали. Йому вже повідомили про підозру в замаху на вбивство.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік вбив хазяїна будинку, бо той йому не налив горілки.

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