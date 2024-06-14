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У Кривому Розі попрощалися із загиблим від ракетного удару велобайкером

Сьогодні 12:46
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Сьогодні, 14 червня, у Кривому Розі попрощалися з велобайкером Артуром Покутнім, який загинув від ракетного удару по місту 12 червня.

Новости Днепра про У Кривому Розі попрощалися із загиблим від ракетного удару велобайкером

Прощання з 27-річним Артуром Покутнім відбулося біля будинку, де він жив. Провести в останню путь велобайкера прийшли рідні, колеги та друзі.

Про це повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

Артур Покутній полюбляв спорт. Він планував з’їхати з квартири та піти на фронт. У чоловіка залишилися батьки, брат та наречена.

Нагадаємо, мама та рідні Артура Покутнього до останнього сподівалися, що він живий. Мама – Аліна Миколаївна, у себе на Facebook оприлюднила останнє листування з сином. Жінка до останнього сподівалася, що хлопця знайдуть живим. Але вночі їй зателефонували правоохоронці та повідомили трагічну звістку.

Друзі організували збір для родини Артура. Знайти реквізити можна ТУТ

Наші щирі співчуття рідним!

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