У Дніпрі вантажівка перекинулася на бік: є постраждалі

Про це повідомило Головне Управління ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці аварії з’ясувалося, що вантажний автомобіль «Renault» перекинувся на бік. Рятувальники надали допомогу двом травмованим, які знаходилися всередині – водієві 1974 року народження, а також пасажирці 1979 року народження.
Надзвичайниками був здійснений комплекс належних заходів для уникнення займання вантажівки.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідком.
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