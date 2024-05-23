У Дніпрі вантажівка перекинулася на бік: є постраждалі

Сьогодні, 23 травня, о 12:44 Служба порятунку отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Журналістів в Індустріальному районі Дніпра.

Про це повідомило Головне Управління ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці аварії з’ясувалося, що вантажний автомобіль «Renault» перекинувся на бік. Рятувальники надали допомогу двом травмованим, які знаходилися всередині – водієві 1974 року народження, а також пасажирці 1979 року народження.

Надзвичайниками був здійснений комплекс належних заходів для уникнення займання вантажівки.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині відбулась ДТП зі смертельним наслідком.

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