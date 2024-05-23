3500 $ за ухилення від служби: у Нікополі затримали голову військово-лікарської комісії ТЦК

У Нікополі на Дніпропетровщині на хабарі затримали голову ВЛК.

Військовозобов’язаний маючи хронічні хвороби вирішив оформити статус “непридатного” до військової служби за станом здоров’я.

Для цього він звернувся до голови військово-лікарської комісії РТЦК та СП, який після ознайомлення з усіма наявними документами чоловіка, повідомив, що допоможе лише у видачі висновку ВЛК, щодо придатності до служби у тилових частинах та ТЦК за 3 500 доларів США.

Під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США посадовця затримали, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону.

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