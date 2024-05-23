У Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком
25 травня мешканці Дніпра можуть відвідати 5 музеїв за одним квитком.
У Дніпрі 25 травня о 15:00, 16:00, 17:00 проведуть “Ніч музеїв”. У рамках заходу містяни зможуть відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком.
Про це повідомили у Музеї історії Дніпра у Facebook.
Заклади об’єдналися у один маршрут:
- Музей історії Дніпра — театралізована екскурсія “Дніпро під мікроскопом”;
- Музей Вадима Сідура. Дніпро — театралізоване дійство “Соцреалізм vs Авангардизм;
- Дніпровський Художній Музей — екскурсії виставками до 110-річчя музею та унікальний експонат з детективною історією, який можна побачити вперше;
- Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького — театралізована екскурсія та майстер-класи просто неба;
- Технічний музей “Машини Часу” — екскурсії та виставка ретро-авто при незвичному освітленні залів, показ плівкових документальних фільмів.
Відвідувачам забезпечать транспортне сполучення між музеями та гіда. Також організатори гарантують захоплюючі театралізовані перформанси, незвичні музейні дійства, незабутні емоції та враження;
Купити квиток на “Ніч музеїв” можна за посиланням. Також можна відвідати музеї самостійно. Деталі за телефоном: 095 294 00 09.
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