У Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком - Днепр Инфо
У Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком
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Сегодня 14:39

25 травня мешканці Дніпра можуть відвідати 5 музеїв за одним квитком.

Новости Днепра про У Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком

У Дніпрі 25 травня о 15:00, 16:00, 17:00 проведуть “Ніч музеїв”. У рамках заходу містяни зможуть відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком.

Про це повідомили у Музеї історії Дніпра у Facebook.

Заклади об’єдналися у один маршрут:

  • Музей історії Дніпра — театралізована екскурсія “Дніпро під мікроскопом”;
  • Музей Вадима Сідура. Дніпро — театралізоване дійство “Соцреалізм vs Авангардизм;
  • Дніпровський Художній Музей — екскурсії виставками до 110-річчя музею та унікальний експонат з детективною історією, який можна побачити вперше;
  • Дніпропетровський національний історичний музей ім. Яворницького —  театралізована екскурсія та майстер-класи просто неба;
  • Технічний музей “Машини Часу” — екскурсії та виставка ретро-авто при незвичному освітленні залів, показ плівкових документальних фільмів.

Новости Днепра про У Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком

Відвідувачам забезпечать транспортне сполучення між музеями та гіда. Також організатори гарантують захоплюючі театралізовані перформанси, незвичні музейні дійства, незабутні емоції та враження;

Купити квиток на “Ніч музеїв” можна за посиланням. Також можна відвідати музеї самостійно. Деталі за телефоном: 095 294 00 09.

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