На Дніпропетровщині жінку пограбували у під’їзді

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.
Підозрюваний вихопив у місцевої мешканці сумку та втік.
Злочин стався 16 травня в одній із багатоповерхівок на території Покровського району міста. Поліцейські зʼясовували, що чоловік зайшов до підʼїзду разом із потерпілою, і вихопив з її рук сумку, — йдеться у дописі правоохоронців.
Поліція затримала грабіжника за наданими прикметами.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Сьогодні ми писали про те, що у річці Самарі рибпатруль виявив 24 браконьєрські сітки.
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