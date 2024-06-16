На Дніпропетровщині жінку пограбували у під’їзді

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка за грабіж.

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

Підозрюваний вихопив у місцевої мешканці сумку та втік.

Злочин стався 16 травня в одній із багатоповерхівок на території Покровського району міста. Поліцейські зʼясовували, що чоловік зайшов до підʼїзду разом із потерпілою, і вихопив з її рук сумку, — йдеться у дописі правоохоронців.

Поліція затримала грабіжника за наданими прикметами.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

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