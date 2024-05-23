Можна поспати та малювати на стінах: у МОН показали, як будуть виглядати школи майбутнього в Україні

В Україні презентували проєкт сучасних шкіл, які мають з'явитися після війни.

Більшість шкіл в Україні побудовані за радянським стилем. Вони мають застарілий ремонт та планування. Зважаючи на це, МОН спільно з Мінцифри, партнерами та архітекторами розробили проєкт трансформації шкіл. У оновлених закладах освіти можна буде не тільки вчитися і розвиватися, але й відпочивати.

Про це повідомили на сторінці МОН в Facebook.

“Це 5 різних архітектурних рішень, які допоможуть осучаснити школи, враховуючи принципи НУШ, а також створити умови, де діти зможуть комфортно вчитися, розвиватися та відпочивати”, – йдеться у повідомленні.

Так, сучасні школи матимуть:

безпечні та надійні укриття з круговим проєктуванням та гарним освітленням;

комфортні зони для творчості, проєктної діяльності та відпочинку дітей;

доступне та безбар’єрне середовище для всіх учасників освітнього процесу;

ігрові майданчики, дворики і тераси, спортивні майданчики, місця для заходів та інші активності;

багато зелених насаджень;

просторні читальні зали та їдальні;

коридори, де можна малювати на стінах, змінювати температурні режими, впливати на освітлення та переставляти меблі під різні форми навчання тощо.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: