Можна поспати та малювати на стінах: у МОН показали, як будуть виглядати школи майбутнього в Україні
Можна поспати та малювати на стінах: у МОН показали, як будуть виглядати школи майбутнього в Україні
Сьогодні 15:32
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В Україні презентували проєкт сучасних шкіл, які мають з'явитися після війни.
Більшість шкіл в Україні побудовані за радянським стилем. Вони мають застарілий ремонт та планування. Зважаючи на це, МОН спільно з Мінцифри, партнерами та архітекторами розробили проєкт трансформації шкіл. У оновлених закладах освіти можна буде не тільки вчитися і розвиватися, але й відпочивати.
Про це повідомили на сторінці МОН в Facebook.
“Це 5 різних архітектурних рішень, які допоможуть осучаснити школи, враховуючи принципи НУШ, а також створити умови, де діти зможуть комфортно вчитися, розвиватися та відпочивати”, – йдеться у повідомленні.
Так, сучасні школи матимуть:
безпечні та надійні укриття з круговим проєктуванням та гарним освітленням;
комфортні зони для творчості, проєктної діяльності та відпочинку дітей;
доступне та безбар’єрне середовище для всіх учасників освітнього процесу;
ігрові майданчики, дворики і тераси, спортивні майданчики, місця для заходів та інші активності;
багато зелених насаджень;
просторні читальні зали та їдальні;
коридори, де можна малювати на стінах, змінювати температурні режими, впливати на освітлення та переставляти меблі під різні форми навчання тощо.
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