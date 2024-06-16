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У Дніпрі справжнє нашестя жуків-оленів

Сьогодні 17:53
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У Дніпрі значно зросла кількість жуків-оленів.

Новости Днепра про У Дніпрі справжнє нашестя жуків-оленів

В цьому році популяція рогачів значно зросла.

Місцеві мешканці зустрічають “оленів” у парку Шевченка, у Ботанічному саду, на Західному. Деякі з них навіть залітають до домівок дніпрян на світло.

Зоологи пояснюють це тим, що кожні 7 років жуки-олені знаходять нові місця для розмноження.

Жук-олень — це одна з найбільших комах в Україні. Раніше їх можна було зустріти всюди, але через вирубку лісів популяція комах значно зменшилась.

Якщо ви знайшли цього велетня, намагайтесь обережно віднести його до трави. Жуки не переносять хвороб та вважаються санітарами лісу.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині з Самари вилучено 24 браконьєрські сітки.

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Новости Днепра про У Дніпрі справжнє нашестя жуків-оленівУкраїнська

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