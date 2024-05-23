Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине

В Украине представили проект современных школ, которые должны появиться после войны.

Большинство школ в Украине построены по советскому стилю. Они имеют устаревший ремонт и планировку. Учитывая это, МОН совместно с Минцифри, партнерами и архитекторами разработали проект трансформации школ. В обновленных учебных заведениях можно будет не только учиться и развиваться, но и отдыхать.

Об этом сообщили на странице МОН в Facebook.

«Это 5 различных архитектурных решений, которые помогут осовременить школы с учетом принципов НУШ, а также создать условия, где дети смогут комфортно учиться, развиваться и отдыхать», — говорится в сообщении.

Так, современные школы будут иметь:

безопасные и надежные укрытия с круговым проектированием и хорошим освещением;

комфортные зоны для творчества, проектной деятельности и отдыха детей;

доступная и безбарьерная среда для всех участников образовательного процесса;

игровые площадки, дворики и террасы, спортивные площадки, места для мероприятий и другие активности;

много зеленых насаждений;

просторные читальные залы и столовые;

коридоры, где можно рисовать на стенах, изменять температурные режимы, воздействовать на освещение и переставлять мебель под разные формы обучения.

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