Можно поспать и рисовать на стенах: в МОН показали, как будут выглядеть школы будущего в Украине

Большинство школ в Украине построены по советскому стилю. Они имеют устаревший ремонт и планировку. Учитывая это, МОН совместно с Минцифри, партнерами и архитекторами разработали проект трансформации школ. В обновленных учебных заведениях можно будет не только учиться и развиваться, но и отдыхать.
Об этом сообщили на странице МОН в Facebook.
«Это 5 различных архитектурных решений, которые помогут осовременить школы с учетом принципов НУШ, а также создать условия, где дети смогут комфортно учиться, развиваться и отдыхать», — говорится в сообщении.
Так, современные школы будут иметь:
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