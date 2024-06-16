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Нікопольщина протягом дня була під ударом ворожих військ: постраждали дві людини

Сьогодні 18:58
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Ворог знову обстрілював Нікопольщину

Новости Днепра про Нікопольщина протягом дня була під ударом ворожих військ: постраждали дві людини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, гатили з важкої артилерії. Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надана уся необхідна допомога, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Обидва постраждалих будуть лікуватися амбулаторно.

Ворог цілив по інфраструктурі регіону. Під обстрілом був Нікополь, Мирівська і Марганецька громада.

Пошкоджено житлову девʼятиповерхівку, чотири приватні оселі, дачний будинок, легкову автівку.

В інших громадах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.

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Новости Днепра про Нікопольщина протягом дня була під ударом ворожих військ: постраждали дві людиниУкраїнська Новости Днепра про Нікопольщина протягом дня була під ударом ворожих військ: постраждали дві людиниРусский

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