Нікопольщина протягом дня була під ударом ворожих військ: постраждали дві людини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, гатили з важкої артилерії. Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надана уся необхідна допомога, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Обидва постраждалих будуть лікуватися амбулаторно.
Ворог цілив по інфраструктурі регіону. Під обстрілом був Нікополь, Мирівська і Марганецька громада.
Пошкоджено житлову девʼятиповерхівку, чотири приватні оселі, дачний будинок, легкову автівку.
В інших громадах Дніпропетровщини день минув без обстрілів.
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