У Дніпропетровській області чоловіку відрізало пальці циркулярною пилкою

У Павлоградському районі чоловіку відрізало пальці циркулярною пилою.

На Павлоградщині чоловіку відрізало два пальці під час роботи з циркулярною пилкою

Інцидент трапився 21 травня у селі Самарське Павлоградського району. Чоловік отримав травми під час роботи на циркулярці, повідомила медик Світлана Зайчикова.

На виклик виїхала бригада Тернівської підстанції. Медики зупинили кровотечу та знеболили чоловіка. З діагнозом: часткова травматична ампутація 4-5 пальців лівої кисті, травматичний шок 1 ст. постраждалого доставлено до лікарні.

Робота на технічному обладнанні та станках з електричним приводом завжди потребує уваги та виконання правил з техніки безпеки. Але все одно трапляються випадки, коли чоловіки отримують травми кистей. Працівники екстреної служби постійно нагадують про дотримання правил при роботі на небезпечних приладах. Бережіть своє здоров’я! – зазначила медик.

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