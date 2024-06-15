В Днепре на Набережной Заводской автомобиль въехал в билборд

Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.

О деталях ДТП нет информации. Судя по кадрам с места происшествия, авто врезалось в билборд на большой скорости.

О погибших или травмированных не сообщается, автомобиль поврежден очень сильно.

Сегодня также по варусу на Ломовском загорелся автомобиль.

Небезразличные граждане бросились на помощь и тушили транспортное средство всеми подручными средствами.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на Новом мосту спасли рыжего котенка. О владельцах пушистого пока ничего не известно.

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