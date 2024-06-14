В ООН прокомментировали ракетный удар по Кривому Рогу

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун прокомментировала ракетную атаку на Кривой Рог, в результате которой погибли 9 человек.

Дениз Браун осудила удар РФ по жилому району Кривого Рога.

«Я ошеломлена многочисленными жертвами вчерашней атаки на город Кривой Рог, в результате которой погибли и были ранены мирные жители, включая детей. Удары Вооруженных сил РФ по украинским городам продолжают приносить огромные человеческие потери. Это недопустимо. Следует уважать международное гуманитарное право», — говорится в посту Дениз Браун в сети Х.

Гуманитарная миссия ООН в Украине сообщила, что во время атаки погибли и ранены гражданские лица, в том числе дети, в жилом районе. Повреждены учебные заведения и многочисленные жилые дома.

Напомним, сегодня,14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по 9 погибшим в результате ракетного удара 12 июня. Оккупанты нанесли удар по городу баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

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