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В Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света

Сегодня 19:17
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В Днепре 24 мая снова весь день будут выключать свет по графику.

Новости Днепра про В Днепре 24 мая весь день будут действовать графики отключения света

Графики почасовых отключений снова будут действовать все сутки 24 мая, сообщили в Укрэнерго. Выключат свет и для бытовых, и для промышленных потребителей. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В Укрэнерго говорят, что причина круглосуточных отключений – прогнозируемая дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет налицо дефицит электроэнергии.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объема потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — говорится в сообщении.

Узнайте свой график, если вы абонент ДТЭК можно ТУТ, а если ЦЭК –ТУТ.
 

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