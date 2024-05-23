Аэрокосмическую компанию, которая имела офис в Днепре, хотят продать за $1,5 млрд

Инвесторы аэрокосмической компании Firefly Aerospace, которой с 2017-го до 2022 года владел украинский бизнесмен Макс Поляков, рассматривают возможность ее продажи, пишет Bloomberg. Предварительная стоимость может составить 1,5 миллиарда долларов.
Ожидается, что компания будет иметь внимание со стороны частных инвестиционных компаний и коллег из космической отрасли, однако может отказаться от продаж, утверждают источники Bloomberg.
Инвесторы, пишет агентство, среди которых американская частная инвестиционная компания AE Industrial Partners, работают с консультантом по стратегическим вариантам для Firefly.
Представители AE и сама Firefly Aerospace отказались от комментариев.
Единоразовая ракета Firefly Alpha, производства компании, имеет контракты на запуск спутников для Министерства обороны и NASA, а также для коммерческих спутниковых операторов. В планах также запуск космического корабля Blue Ghost на Луну в рамках программы NASA.
В марте 2023 года NASA выбрало Firefly Aerospace для размещения посадочного модуля на обратной стороне Луны в 2026 году по контракту на сумму около $112 млн.
Firefly Aerospace – это частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США). Создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Макс Поляков. Компания имела офис в Днепре.
Напомним, в феврале 2022 года украинский бизнесмен Макс Поляков символически продал свою долю в компании за 1 доллар. Сделал он это после давления правительства США. Firefly Aerospace, половиной которой владел Поляков, тесно сотрудничала с военной промышленностью Америки, а иностранец во главе такой компании якобы представлял угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.
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