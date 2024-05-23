Родители оставили на старших детей: в Днепре 1,5-летний малыш наедине отправился в путешествие по городу

В Днепре патрульные вернули домой маленького путешественника.

Утром 23 мая на улице Новокрымской неравнодушные граждане обнаружили 1,5 летнего мальчика, который находился на улице сам. Люди сразу позвонили правоохранителям.

Патрульный экипаж немедленно прибыл на место происшествия. Полицейские опросили людей, проживающих рядом и выяснили, где живет ребенок и позвонили его родителям. Те прибыли и объяснили, что оставили сына на старших детей, а сами уехали из дома. Впрочем, дети не заметили, как самый маленький самостоятельно вышел из дома.

С родителями патрульные провели профилактическую беседу и известили об этом событии сотрудников ювенальной превенции.

Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра, всегда контролируйте их местонахождение. Берегите самых дорогих, — говорится в сообщении патрульной полиции.

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