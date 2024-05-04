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У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який поранив двох людей

Сьогодні 12:00
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Поліцейські Дніпра затримали 31-річного зловмисника.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який поранив двох людей

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Затриманий здійснив декілька пострілів у двох чоловіків та втік. Потерпілі були ушпиталені з вогнепальними пораненнями.

Подія сталася у Шевченківському районі міста 3 травня, близько 15:20. Нападник постукав у двері гаража потенційних жертв, а коли йому відчинили — здійснив постріли з невстановленої зброї в бік двох чоловіків 23 і 35 років, та втік, — йдеться у дописі поліції.

Після повідомлення про напад для затримання зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Вже через кілька годин оперативники затримали підозрюваного у середмісті Дніпра. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство двох або більше осіб). 

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який поранив двох людейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали 31-річного чоловіка, який поранив двох людейРусский

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