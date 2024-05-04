Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который ранил двух человек

Сегодня 12:00
просмотров

Полицейские Днепра задержали 31-летнего злоумышленника.

Новости Днепра про В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который ранил двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Задержанный произвел несколько выстрелов в двух мужчин и скрылся. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Событие произошло в Шевченковском районе города 3 мая около 15:20. Нападающий постучал в дверь гаража потенциальных жертв, а когда ему открыли — произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин 23 и 35 лет и скрылся, — говорится в сообщении полиции.

После сообщения о нападении для задержания злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

Уже через несколько часов оперативники задержали подозреваемого в центре Днепра. Им оказался 31-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство двух или более человек).

Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который ранил двух человекУкраїнська Новости Днепра про В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который ранил двух человекРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК
    Новости Днепра
    Сегодня 10:59
    В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК

    В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.

    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»
    Новости Днепра
    Сегодня 09:45
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»

    Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.

    В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ
    Новости Днепра
    Сегодня 08:26
    В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

    У подозреваемого нашли 60 слип-пакетов с наркотиками.

    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса

    В Днепре на следующей неделе отключат свет.

    Последние новости

    В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК
    В Днепре судили мужчину, снимавшего вручение повесток работниками ТЦК

    В Днепре мужчину судили за съемку работы представителей ТЦК.

    Сегодня 10:59
    6
    просмотров
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»
    Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 5 «шахедов»

    Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов.

    Сегодня 09:45
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ
    В Днепропетровской области задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

    У подозреваемого нашли 60 слип-пакетов с наркотиками.

    Сегодня 08:26
    5
    просмотров
    Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно
    Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса
    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса

    В Днепре на следующей неделе отключат свет.

    Вчера 22:00
    22
    просмотров
    «Сам сел и поехал»: на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город
    «Сам сел и поехал»: на Днепропетровщине собачка убежала от хозяев на электричке в соседний город

    Песик сел на электричку и поехал в Никополь.

    Вчера 21:36
    11
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина напал на своего соседа в подъезде
    В Днепропетровской области мужчина напал на своего соседа в подъезде

    В Днепропетровской области мужчина пытался убить своего соседа.

    Вчера 20:53
    1
    просмотров
    Уникальную мозаику с АТП в Днепре, пострадавшем от ракетного удара два года назад, хотят демонтировать
    Уникальную мозаику с АТП в Днепре, пострадавшем от ракетного удара два года назад, хотят демонтировать

    В Днепре планируют снять остатки уникальной мозаики с АТП, которое уничтожили летом 2022 года.

    Вчера 20:11
    8
    просмотров
    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке
    ТОП-20 вузов Украины по версии престижного рейтинга: какие вузы Днепра оказались в списке

    Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.

    Вчера 19:20
    33
    просмотров
    Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки
    Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

    Появились результаты проверки воды в озере Курячем в Днепре.

    Вчера 18:33
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх