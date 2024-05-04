В Днепре задержали 31-летнего мужчину, который ранил двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Задержанный произвел несколько выстрелов в двух мужчин и скрылся. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Событие произошло в Шевченковском районе города 3 мая около 15:20. Нападающий постучал в дверь гаража потенциальных жертв, а когда ему открыли — произвел выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин 23 и 35 лет и скрылся, — говорится в сообщении полиции.
После сообщения о нападении для задержания злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.
Уже через несколько часов оперативники задержали подозреваемого в центре Днепра. Им оказался 31-летний местный житель.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство двух или более человек).
Правоохранители устанавливают мотивы преступления.
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