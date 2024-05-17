Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 мая

В эти выходные в Украине могут не выключать свет для бытовых потребителей, сообщили в Укрэнерго.
Компания ДТЭК, которая снабжает светом Днепр и область, также сообщила, что свет 18 мая выключать не планируют. До полуночи 17 мая будут еще действовать стабилизационные отключения, но потом электричество будет.
Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 будут применяться графики обесточений. Обнадеживающие новости. В субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо, — говорится в сообщении.
Об изменениях обещают извещать в телеграм-канале или других соцсетях.
Центральная энергетическая компания пока не уточняла, будут ли выключать свет абонентам.
Напомним, мы сообщали, где узнают графики отключения света в Днепре.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды…
В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18…
В Днепре мужчина ограбил 75-летнего дедушку.
В Днепре несовершеннолетняя девушка покончила с собой.
В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды из-за обесточивания насосных станций.
В Каменском на Днепропетровщине женщина из-за ревности убила своего сожителя.
В соцсетях начали распространять информацию о том, что якобы 18 мая в Днепр прибудут "сотни военных" для "усиления" ТЦК.
В Днепре мужчина ограбил 75-летнего дедушку.
В Днепре несовершеннолетняя девушка покончила с собой.
В теплое время года жители многих многоэтажных домов Днепра украшают свои палисадники. Речь идет не только о разных цветах, которые они там высаживают, но и о декорациях, которые устанавливают среди цветущего оазиса под окнами домов.
Цены на электроэнергию могут подняться уже с 1 июня.
В Днепре на выходных, 18 и 19 мая, запланировано немало интересных мероприятий для взрослых и детей.
Житель Павлограда во время работы нашел камень со следом неизвестного существа.
В Кривом Роге расположен уникальный Гранд-каньон, масштабы которого впечатляют.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!