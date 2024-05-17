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Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 мая

Сегодня 20:10
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В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет в субботу 18 мая.

Новости Днепра про Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 мая

В эти выходные в Украине могут не выключать свет для бытовых потребителей, сообщили в Укрэнерго.

Компания ДТЭК, которая снабжает светом Днепр и область, также сообщила, что свет 18 мая выключать не планируют. До полуночи 17 мая будут еще действовать стабилизационные отключения, но потом электричество будет.

Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 будут применяться графики обесточений. Обнадеживающие новости. В субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо, — говорится в сообщении.

Об изменениях обещают извещать в телеграм-канале или других соцсетях.

Центральная энергетическая компания пока не уточняла, будут ли выключать свет абонентам.

Напомним, мы сообщали, где узнают графики отключения света в Днепре.

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Новости Днепра про Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 маяУкраїнська Новости Днепра про Будут ли выключать в Днепре и области электроэнергию в субботу 18 маяРусский

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