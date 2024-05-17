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В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания

Сегодня 21:16
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В Днепре в одном из районов снижено давление подачи воды из-за обесточивания насосных станций.

Новости Днепра про В Днепре на ряде улиц перебои с водой из-за обесточивания

Снижено давление подачи воды из-за отключения света, сообщили в КП «Днепропроводоканал».

В связи с отсутствием электроснабжения остановлена ​​ПНС по ул.25-й Сичеславской Бригады, снижено давление на верхних этажах домов по проспекту Науки, 100-124.

Также в связи с отсутствием электроснабжения на ТРП снижено давление на верхних этажах домов по:

  • ул. Фабрично-Заводская,3,3а,3/5,18;
  • просп. Богдана Хмельницкого 34,36,38;
  • ул. Строителей,12,14,14а,14б.

Нормальное давление вскоре восстановят.

Напомним, ранее мы сообщали, будут ли выключать в Днепре свет 18 мая.

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