У Дніпрі судили чоловіка який знімав вручення повісток працівниками ТЦК

У Дніпрі чоловіка судили за фільмування роботи представників ТЦК

Мешканець Дніпра знімав працівників ТЦК на відео та ледь не сів за ґрати.

Слідчі задокументували 10 епізодів фільмування роботи представників ТЦК, які вручали повістки.

Розгляд справи відбувся у Жовтневому районному суді Дніпра. Про це є відповідне посилання у Єдиному реєстрі судових рішень.

Громадянин у невстановлений час, але не пізніше 29 квітня 2023 року, виник злочинний умисел спрямований на поширення інформації про переміщення Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, інформація про що не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану, — йдеться у вироку.

Суд врахував каяття чоловіка та призначив йому покарання – 5 років позбавлення волі за частиною 2 статті 114-2 КК України. Суд замінив основне покарання умовним терміном з випробувальним строком на 1 рік.

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