Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрію Смирнову, колишньому заступнику голови Офісу президента та колишньому депутату Дніпропетровської облради збираються оголосити підозру в незаконному збагаченні. Згодом цю інформацію підтвердили в НАБУ.
За версією слідства, у період з 2020 до 2022 року чиновник отримав активи на суму 17,1 млн грн, маючи лише 1,3 млн грн заощаджень та офіційного доходу за цей період. Водночас в НАБУ зазначають, що Смирнов не зміг пояснити походження коштів.
Під час розслідування стало відомо, що експосадовець придбав значну кількість дорогого майна, оформивши його на рідного брата та друга, щоб приховати своє реальне фінансове становище.
Серед майна:
Розслідування триває, НАБУ і САП не відкидають того, що можуть бути виявлені додаткові факти незаконного збагачення з боку ексчиновника. В рамках цього розслідування можуть бути притягнуті до відповідальності та інші особи, які підозрюються у співучасті у злочині.
Читайте також:
Автор:
Вибух, який чули в Дніпра вдень 22 травня, стався через…
Криптовалюта – один із різновидів цифрової валюти. Ці гроші не…
У Дніпрі з’явилася солодка літня ягода, однак поласувати нею коштує…
Хулігана, який бив жінок в центрі Дніпра, затримала патрульна поліція.