Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

Стали відомі подробиці справи ексдепутата Дніпропетровської облради Андрія Смирнова.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрію Смирнову, колишньому заступнику голови Офісу президента та колишньому депутату Дніпропетровської облради збираються оголосити підозру в незаконному збагаченні. Згодом цю інформацію підтвердили в НАБУ.

За версією слідства, у період з 2020 до 2022 року чиновник отримав активи на суму 17,1 млн грн, маючи лише 1,3 млн грн заощаджень та офіційного доходу за цей період. Водночас в НАБУ зазначають, що Смирнов не зміг пояснити походження коштів.

Під час розслідування стало відомо, що експосадовець придбав значну кількість дорогого майна, оформивши його на рідного брата та друга, щоб приховати своє реальне фінансове становище.

Серед майна:

Два автомобілі (Mercedes-Benz та Volkswagen)

Два мотоцикли (Honda та BMW)

Три паркувальні місця в Києві

Квартира у Львові

Земельна ділянка у Закарпатській області.

Розслідування триває, НАБУ і САП не відкидають того, що можуть бути виявлені додаткові факти незаконного збагачення з боку ексчиновника. В рамках цього розслідування можуть бути притягнуті до відповідальності та інші особи, які підозрюються у співучасті у злочині.

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