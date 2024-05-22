Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

Сьогодні 18:02
просмотров

Стали відомі подробиці справи ексдепутата Дніпропетровської облради Андрія Смирнова.

Новости Днепра про Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрію Смирнову, колишньому заступнику голови Офісу президента та колишньому депутату Дніпропетровської облради збираються оголосити підозру в незаконному збагаченні. Згодом цю інформацію підтвердили в НАБУ. 

За версією слідства, у період з 2020 до 2022 року чиновник отримав активи на суму 17,1 млн грн, маючи лише 1,3 млн грн заощаджень та офіційного доходу за цей період. Водночас в НАБУ зазначають, що Смирнов не зміг пояснити походження коштів.

Під час розслідування стало відомо, що експосадовець придбав значну кількість дорогого майна, оформивши його на рідного брата та друга, щоб приховати своє реальне фінансове становище.

Серед майна:

  • Два автомобілі (Mercedes-Benz та Volkswagen)
  • Два мотоцикли (Honda та BMW)
  • Три паркувальні місця в Києві
  • Квартира у Львові
  • Земельна ділянка у Закарпатській області.

Розслідування триває, НАБУ і САП не відкидають того, що можуть бути виявлені додаткові факти незаконного збагачення з боку ексчиновника. В рамках цього розслідування можуть бути притягнуті до відповідальності та інші особи, які підозрюються у співучасті у злочині.

Читайте також:

Новости Днепра про Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грнУкраїнська Новости Днепра про Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грнРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    По Дніпровському району поцілили балістикою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:40
    По Дніпровському району поцілили балістикою

    Вибух, який чули в Дніпра вдень 22 травня, стався через…

    Що у Дніпрі можна купити за криптовалюту: де її вже приймають
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Що у Дніпрі можна купити за криптовалюту: де її вже приймають

    Криптовалюта – один із різновидів цифрової валюти. Ці гроші не…

    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:58
    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

    У Дніпрі з’явилася солодка літня ягода, однак поласувати нею коштує…

    Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з’явилося відео затримання невідомого хулігана
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    Серед білого дня нападав на жінок у центрі Дніпра: з’явилося відео затримання невідомого хулігана

    Хулігана, який бив жінок в центрі Дніпра, затримала патрульна поліція.

    Наверх