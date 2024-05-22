Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн

Ранее СМИ сообщали, что Андрею Смирнову, бывшему заместителю главы Офиса президента и бывшему депутату Днепропетровского облсовета собираются объявить подозрение в незаконном обогащении. Впоследствии эту информацию подтвердили в НАБУ.
По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год чиновник получил активы на сумму 17,1 млн грн, имея лишь 1,3 млн грн сбережений и официального дохода за этот период. В то же время в НАБУ отмечают, что Смирнов не смог объяснить происхождение средств.
В ходе расследования стало известно, что экс-чиновник приобрел значительное количество дорогостоящего имущества, оформив его на родного брата и друга, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.
Среди имущества:
Расследование продолжается, НАБУ и САП не исключают того, что могут быть обнаружены дополнительные факты незаконного обогащения со стороны эксчиновника. В рамках этого расследования могут быть привлечены к ответственности и другие лица, подозреваемые в соучастии в преступлении.
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