Эксдепутата Днепропетровского облсовета Смирнова НАБУ подозревает в незаконном обогащении более чем на 15 млн грн

Стали известны подробности дела эксдепутата Днепропетровского облсовета Андрея Смирнова.

Ранее СМИ сообщали, что Андрею Смирнову, бывшему заместителю главы Офиса президента и бывшему депутату Днепропетровского облсовета собираются объявить подозрение в незаконном обогащении. Впоследствии эту информацию подтвердили в НАБУ.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год чиновник получил активы на сумму 17,1 млн грн, имея лишь 1,3 млн грн сбережений и официального дохода за этот период. В то же время в НАБУ отмечают, что Смирнов не смог объяснить происхождение средств.

В ходе расследования стало известно, что экс-чиновник приобрел значительное количество дорогостоящего имущества, оформив его на родного брата и друга, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.

Среди имущества:

Два автомобиля (Mercedes-Benz и Volkswagen)

Два мотоцикла (Honda и BMW)

Три парковочных места в Киеве

Квартира во Львове

Земельный участок в Закарпатской области.

Расследование продолжается, НАБУ и САП не исключают того, что могут быть обнаружены дополнительные факты незаконного обогащения со стороны эксчиновника. В рамках этого расследования могут быть привлечены к ответственности и другие лица, подозреваемые в соучастии в преступлении.

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