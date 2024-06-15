На Днепропетровщине злоумышленник 2 недели тратил деньги с карточки знакомой

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Подозреваемый похитил карточку у знакомой, когда они вместе сидели в кафе.
В ходе встречи женщина вышла на улицу, чтобы позвонить и оставила свою сумку в помещении. В это время злоумышленник воспользовался удобным моментом и украл из сумки потерпевшей банковскую карточку с бесконтактной технологией проведения платежей. После чего похитил c нее деньги, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст. 185 УК.
Правоохранители напомнят о необходимости быть внимательными при пользовании банковскими карточками. Обратите внимание на сообщения о транзакциях и заблокируйте карту в случае необходимости или подозрительной активности.
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