На Днепропетровщине злоумышленник 2 недели тратил деньги с карточки знакомой

В Верхнеднепровске правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемый похитил карточку у знакомой, когда они вместе сидели в кафе.

В ходе встречи женщина вышла на улицу, чтобы позвонить и оставила свою сумку в помещении. В это время злоумышленник воспользовался удобным моментом и украл из сумки потерпевшей банковскую карточку с бесконтактной технологией проведения платежей. После чего похитил c нее деньги, — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст. 185 УК.

Правоохранители напомнят о необходимости быть внимательными при пользовании банковскими карточками. Обратите внимание на сообщения о транзакциях и заблокируйте карту в случае необходимости или подозрительной активности.

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