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До позднего вечера враг продолжал обстреливать Никопольщину

Сегодня 08:30
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Никопольщина пережила очередную вражескую атаку.

Новости Днепра про До позднего вечера враг продолжал обстреливать Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

До позднего вечера враг продолжал избивать по Никопольщине. Атаковал район и под утро. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки возник пожар, который оперативно потушили.

Были повреждены 3 частных дома, заведение питания и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.

Вчера мы писали о том, что в Днепре спасают выпавшего из окна 2-летнего ребенка из-за плохо установленной москитной сети.

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