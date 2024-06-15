До позднего вечера враг продолжал обстреливать Никопольщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
До позднего вечера враг продолжал избивать по Никопольщине. Атаковал район и под утро. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская общины, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки возник пожар, который оперативно потушили.
Были повреждены 3 частных дома, заведение питания и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.
Вчера мы писали о том, что в Днепре спасают выпавшего из окна 2-летнего ребенка из-за плохо установленной москитной сети.
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