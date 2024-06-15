В Днепре девушка-подросток забрызгала сверстницу перечным баллончиком

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Девушка-подросток забрызгала лицо знакомой баллончиком на улице Академика Янгеля.
Причины конфликта между несовершеннолетними неизвестны.
Судя по видео, можно сказать, что сверстники совсем не торопились оказать пострадавшей помощь. На заднем фоне слышен даже громкий смех.
Сегодня мы писали о том, что На Днепропетровщине злоумышленник 2 недели тратил деньги с карточки знакомой.
Читайте также:
Автор:
В Днепре неравнодушный горожанин спас котенка на Новом мосту.
В Верхнеднепровске правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему мужчине.
На войне погиб Защитник из деревни Алексеевка Денис Жур.
Никопольщина пережила очередную вражескую атаку.
В Днепре неравнодушный горожанин спас котенка на Новом мосту.
В Верхнеднепровске правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему мужчине.
На войне погиб Защитник из деревни Алексеевка Денис Жур.
Никопольщина пережила очередную вражескую атаку.
Захватите с собой зонт!
Обратите внимание.
В Днепре мужчина скрылся из-под стражи, выпрыгнув из окна.
Днепр накроют ливни.
Ребенок выпал со второго этажа.
В Днепре и области 15 июня графики будут действовать весь день.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!