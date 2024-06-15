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В Днепре девушка-подросток забрызгала сверстницу перечным баллончиком

Сегодня 12:32
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В Днепре между несовершеннолетними произошел серьезный конфликт.

Новости Днепра про В Днепре девушка-подросток забрызгала сверстницу перечным баллончиком

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Девушка-подросток забрызгала лицо знакомой баллончиком на улице Академика Янгеля.

Причины конфликта между несовершеннолетними неизвестны.

Судя по видео, можно сказать, что сверстники совсем не торопились оказать пострадавшей помощь. На заднем фоне слышен даже громкий смех.

Сегодня мы писали о том, что На Днепропетровщине злоумышленник 2 недели тратил деньги с карточки знакомой.

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