Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВА

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, окупанти атакували інфраструктуру. Внаслідок удару сталася пожежа.
“На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа”, – написав Сергій Лисак.
Він також додав, що у Кам’янському районі оборонці неба збили ворожий розвідувальний безпілотник.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного.
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