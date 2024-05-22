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Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВА

Сьогодні 15:31
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Сьогодні, 22 травня, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. З’явилися подробиці від військової адміністрації.

Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВА

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, окупанти атакували інфраструктуру. Внаслідок удару сталася пожежа.

“На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа”, – написав Сергій Лисак.

Він також додав, що у Кам’янському районі оборонці неба збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного.

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Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВАУкраїнська Новости Днепра про Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВАРусский

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