Вибух у Дніпрі: з’явилися подробиці від ОВА

Сьогодні, 22 травня, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. З’явилися подробиці від військової адміністрації.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, окупанти атакували інфраструктуру. Внаслідок удару сталася пожежа.

“На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа”, – написав Сергій Лисак.

Він також додав, що у Кам’янському районі оборонці неба збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині під час авіаудару загинув солдат з Підгородного.

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