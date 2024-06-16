Ворог вдарив по Дніпропетровщині: застосовував артилерію та дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ударом окупантів ввечері були Марганець і Нікополь. Та після нічної тиші на ранок – знову райцентр.Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе. Сталася пожежа, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків та 4 господарські споруди.
Понівечена лінія електропередач та газогін.
Вчора ми писали про те, що найближчим часом в Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню.
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