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Ворог вдарив по Дніпропетровщині: застосовував артилерію та дрони-камікадзе

Сьогодні 08:40
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Окупанти вчора атакували Марганець та Нікополь, після нічної тиші на ранок – знову райцентр.

Новости Днепра про Ворог вдарив по Дніпропетровщині: застосовував артилерію та дрони-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом окупантів ввечері були Марганець і Нікополь. Та після нічної тиші на ранок – знову райцентр.Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе. Сталася пожежа, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків та 4 господарські споруди.

Понівечена лінія електропередач та газогін.

Вчора ми писали про те, що найближчим часом в Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. 

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Новости Днепра про Ворог вдарив по Дніпропетровщині: застосовував артилерію та дрони-камікадзеУкраїнська Новости Днепра про Ворог вдарив по Дніпропетровщині: застосовував артилерію та дрони-камікадзеРусский

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