Поїзд з Дніпра до Хелма курсуватиме швидше майже на годину

З 9 червня поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, приїжджатиме до вокзалу Київ-Пасажирський о 06:27 та прибуватиме до Хелма о 16:33 (замість 17:20).
Зворотній поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 – 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.
Про це повідомили на сторінці “Укрзалізниці” в Телеграм.
Купити квитки на ці рейси вже можна в застосунку УЗ та на оновленому вебсайті за посиланням.
Зміни у графіку руху поїздів передбачають скорочення час у дорозі та очкування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.
В Укрзалізниці також нагадали, що оптимізація часу проведення митно-прикордонного контролю з боку України була успішно проведена у минулому році для поїздів, що прямують у напрямку як Перемишля, так й Хелму.
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