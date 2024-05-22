Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

22 квітня у Дніпрі о 13:40 оголосили повітряну тривогу.

Близько 13:44 у місті чули вибух. Станом на 13:56 тривога досі триває. Перебувайте в укриттях!

Рекомендуємо чекати на офіційну інформацію!

Раніше ми писали, що Дніпропетровщина — у п’ятірці областей з найбільшим руйнуванням медзакладів.

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