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Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Сьогодні 13:58
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22 квітня у Дніпрі о 13:40 оголосили повітряну тривогу.

Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибух

Близько 13:44 у місті чули вибух. Станом на 13:56 тривога досі триває. Перебувайте в укриттях!

Рекомендуємо чекати на офіційну інформацію!

Раніше ми писали, що Дніпропетровщина — у п’ятірці областей з найбільшим руйнуванням медзакладів.

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Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибухУкраїнська Новости Днепра про Залишайтеся в укриттях: у Дніпрі пролунав вибухРусский

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