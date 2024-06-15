На Дніпропетровщини рятувальники ліквідували загорання гриль-бару

До рятувальників сьогодні надійшло повідомлення про займання у гриль-барі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа спалахнула у селі Миколаївка на вулиці Першотравневій.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить дах і конструкції приміщення кафе та майно всередині на загальній площі 40 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогонь загасили о 18:26. На щастя, загиблих та травмованих немає.

На місці працювали 8 рятувальників.

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