На Дніпропетровщини рятувальники ліквідували загорання гриль-бару

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа спалахнула у селі Миколаївка на вулиці Першотравневій.
По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить дах і конструкції приміщення кафе та майно всередині на загальній площі 40 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.
Вогонь загасили о 18:26. На щастя, загиблих та травмованих немає.
На місці працювали 8 рятувальників.
Сьогодні ми писали про те, що у майже півтора десятка разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину.
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Майже півтора десятка разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину.
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