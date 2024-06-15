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На Дніпропетровщини рятувальники ліквідували загорання гриль-бару

Сьогодні 19:58
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До рятувальників сьогодні надійшло повідомлення про займання у гриль-барі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщини рятувальники ліквідували загорання гриль-бару

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа спалахнула у селі Миколаївка на вулиці Першотравневій. 

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить дах і конструкції приміщення кафе та майно всередині на загальній площі 40 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогонь загасили о 18:26. На щастя, загиблих та травмованих немає. 

На місці працювали 8 рятувальників. 

Сьогодні ми писали про те, що у майже півтора десятка разів протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину.

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